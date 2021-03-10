"Рома – гарна італійська команда. Знаємо, що вона є міцною фізично. Рома чудово обороняється, в суперника не надто багато вільних зон. Ми маємо план на гру. У Римі слід провести гарний поєдинок.

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Різниця між чемпіонатом України? Гадаю, буде геть інший сценарій гри, адже в чемпіонаті більшість команд проти нас закриваються. Вірю, з Ромою футбол буде інакшим. Суперник вище пресингуватиме, тому в нас з’явиться більше вільних зон для атак. Це міцний колектив, змагається в Італії за найвищі місця. У них великі гравці, великі зірки. Знаємо це, проте, вважаю, слід передусім оцінювати міць команди.

Рома, як і Інтер, діє в три захисники. Римляни люблять використовувати подачі до штрафного, ми маємо бути до цього готові. На передігрових тренуваннях намагаємось максимально підготуватися й нейтралізувати сильні сторони суперника.

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Рома Фонсеки і Шахтар Фонсеки? Тактичні зміни є. Як я сказав, вони діють у три центральні захисники, чого в Шахтарі не було. Однак певні принципи є складовими його гри. Гадаю, можемо цим скористатись, адже ми попрацювали з Паулу Фонсекою. Упевнений, проведемо гарний поєдинок.

Буде чудово з ним побачитись, але ця гра є так само важливою, як і інші поєдинки Ліги Європи. Ми зосереджені на нашій меті – вийти до 1/4 фіналу. До того ж попереду лише перший матч, не слід забувати про другу зустріч", – цитує Патріка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

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