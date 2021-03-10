"Я впевнений, що це буде важкий матч. Я не люблю протистояти колишнім командам. Я б хотів уникнути зустрічей з Брагою і Шахтарем. "Гірники" – дуже хороша команда.

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Шахтар двічі обіграв Реал, а також двічі зіграв внічию з Інтером. Вони, здається, завжди досягають успіху в Європі. Це правда, що я добре знаю клуб, це сильна команда. Вони щільно захищаються і загрожують на контратаках. Це найсильніша команда Європи у контратаках.

Джеко тренувався з командою сьогодні і буде доступний завтра. Те ж саме і з Ібаньєсом – він тренувався з групою останні два дні. Завтра подивимося, хто буде грати в півзахисті і захисті. Можливо, ми могли б використовувати трійку Манчіні-Смоллінг-Кумбулла, але Крістанте також може зіграти.

Я думаю, що наша команда стала кращою в захисті. Я говорю не тільки про нашу оборону, але й про захист в цілому. Ми розуміємо, що не можемо продовжувати робити помилки, що загрожують поставленим цілям. Ми повинні бути обережними з м'ячем і не передавати його супернику", – цитує Фонсеку Roma Press.

До слова, перша зустріч між українською та італійською командами розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

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