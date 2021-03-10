"Рома – хорошая итальянская команда. Знаем, что она является прочной физически. Рома прекрасно обороняется, у соперника не слишком много свободных зон. У нас есть план на игру. В Риме следует провести хороший поединок.

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Разница между чемпионатом Украины? Думаю, будет совсем другой сценарий игры, ведь в чемпионате большинство команд против нас закрываются. Верю, с Ромой футбол будет иным. Соперник будет выше прессинговать, поэтому у нас появится больше свободных зон для атак. Это крепкий коллектив, соревнуется в Италии за самые высокие места. У них большие игроки, большие звезды. Знаем это, однако, считаю, следует прежде всего оценивать мощь команды.

Рома, как и Интер, действует в три защитника. Римляне любят использовать подачи в штрафную, мы должны быть к этому готовы. На предигровых тренировках стараемся максимально подготовиться и нейтрализовать сильные стороны соперника.

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Рома Фонсеки и Шахтер Фонсеки? Тактические изменения есть. Как я сказал, они действуют в три центральных защитника, чего в Шахтере не было. Однако определенные принципы являются составляющими его игры. Думаю, можем этим воспользоваться, ведь мы поработали с Паулу Фонсекой. Уверен, проведем хороший поединок.

Будет здорово с ним увидеться, но эта игра является так же важной, как и другие поединки Лиги Европы. Мы сосредоточены на нашей цели – выйти в 1/4 финала. К тому же впереди только первый матч, не следует забывать о второй встрече", – цитирует Патрика официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

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