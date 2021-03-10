Команда з Риму не зможе розраховувати на Жуана Жезуса, гравця лінії захисту, у першому протистоянні плей-офф ЛЄ з "гірниками".

Оборонець Роми Жуан Жезус здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє Sky Sport Italia. Хворобу виявили під час традиційного тестування перед єврокубками.

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У Жезуса немає симптомів, зараз він перебуває на самоізоляції. Відповідно, гравець не зможе взяти участь у першому поєдинку з Шахтарем в 1/8 фіналу Ліги Європи. У поточному сезоні він провів 10 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

До слова, перша зустріч між Ромою та Шахтарем розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

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