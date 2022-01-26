"Нам потрібні ще 2-3 досвідчені, потужні і вже сформовані футболісти в середину поля. Ситуація складна, потрібно її витягувати. Нас хвиллють якраз позиції в середині поля. Думаю, до поновлення чемпіонату ці позиції будуть посилені. Нам пообіцяли, що все буде гаразд, але їх ще нема з нами на зборах.

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Також до нас приєдналися молоді гравці із Шахтаря – Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук. Ми ще на них подивимося, але можна працювати, вони вже готові до роботи", – резюмував Маркевич у коментарі Футбол NEWS.

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