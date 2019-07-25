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"Шахтер сильнее Динамо": Пятов – о Суперкубке Украины

15:48 22 Читати українською
"Шахтер сильнее Динамо": Пятов – о Суперкубке Украины
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мыслями накануне встречи с Динамо в рамках Суперкубка Украины.

 

"Конечно, наблюдали за Динамо на сборах, читаем новости. Есть и теория, где нам показывают, как они играли. Мы готовы, все покажем на поле.

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Все мотивированы: и они, и мы. Это нормально. У них стоят максимальные задачи, у нас тоже. Мы в последнее время доказываем, что сильнее Динамо, должны подтвердить это и в новом сезоне.

Условия тренировок с Каштру? Мы еще в процессе освоения. Все покажут официальные игры – подготовились мы или нет", – цитирует Пятова официальный сайт клуба.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоится 28 июля, начало в 21:00.

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Динамо Киев - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Луиш Каштру Луиш Каштру
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