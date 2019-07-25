"Шахтер сильнее Динамо": Пятов – о Суперкубке Украины

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мыслями накануне встречи с Динамо в рамках Суперкубка Украины.

"Конечно, наблюдали за Динамо на сборах, читаем новости. Есть и теория, где нам показывают, как они играли. Мы готовы, все покажем на поле.

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Все мотивированы: и они, и мы. Это нормально. У них стоят максимальные задачи, у нас тоже. Мы в последнее время доказываем, что сильнее Динамо, должны подтвердить это и в новом сезоне.

Условия тренировок с Каштру? Мы еще в процессе освоения. Все покажут официальные игры – подготовились мы или нет", – цитирует Пятова официальный сайт клуба.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоится 28 июля, начало в 21:00.

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