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Динамо – Шахтар: Каштру назвав найнебезпечнішого гравця киян

12:45 354 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Каштру назвав найнебезпечнішого гравця киян
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив потужність Динамо перед матчем за Суперкубок України.

 

"Найбільше в Динамо варто побоюватися Вербіча. Якщо він буде грати, то це той футболіст, до якого ми повинні бути дуже уважними. Найголовніше – це динаміка команди. Ми розглядаємо Динамо як команду, яку потрібно поважати.

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Вони намагаються заманити суперника на один з флангів, а потім провести атаку іншим флангом. В останній третині поля дуже часто відбувається навіс в штрафний майданчик.

Це змушує нашу лінію оборони сідати. Ми не повинні фокусуватися тільки на одному гравцю. Увага буде до всієї команди", – цитує Каштру tribuna.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Луїш Каштру Луїш Каштру Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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