За інформацією Віктора Вацка, "гірники" активно шукають опорного півзахисника. Коментатор назвав дві потенційні кандидатури – це Данило Ігнатенко з Бордо і Євгеній Пастух з Руха.

"Я не здивуюся, якщо Шахтар вирішить придбати Данила Ігнатенка у Бордо. Тому що знаю точно, що Шахтар шукає опорного півзахисника.

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Наскільки я розумію, Шахтар шукає опорного півзахисника профайлу Тараса Степаненка. Їм потрібен силовий, атлетичний, яскраво виражений 6-й номер, руйнівник. Шахтар розуміє, що Степаненко – не вічний.

І зараз, до речі, я з різних джерел вже не раз чую про інтерес "гірників" до Євгена Пастуха. Вони ж там у Винниках під Львовом живуть, де база Руха, очевидно, мають можливість детально стежити за футболістами Руха.

Зрештою, Пастух у 19 років – стабільний гравець основного складу Руха, грає постійно в УПЛ. Футболіст, який колосальний обсяг роботи на полі виконує, за матч пробігає під 14 кілометрів – а це вражаюче багато.

Я чув, що Шахтар має інтерес до цього гравця, що були якісь розмови легкі стосовно цього, але власник Руха Григорій Козловський не продає. Очевидно, що у найближчі рік-півтора питання опорного хавбека для Шахтаря стоятиме дуже сильно", – розповів Віктор Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 капітан "гірників" страждає від травм і не зіграє за збірну України проти Боснії та Герцеговини у плей-офф за вихід на Євро-2024. Контракт 34-річного Степаненка з Шахтарем чинний до літа 2025-го.

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