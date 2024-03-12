По информации Виктора Вацко, “горняки” активно ищут опорного полузащитника. Комментатор назвал две потенциальные кандидатуры – это Даниил Игнатенко из Бордо и Евгений Пастух из Руха.

"Я не удивлюсь, если Шахтер решит приобрести Даниила Игнатенко у Бордо. Потому что знаю точно, что Шахтер ищет опорного полузащитника.

"Контракт с Шахтером действует до конца сезона": агент Чигринского объяснил исчезновение подопечного из заявки "горняков"

Насколько я понимаю, Шахтер ищет опорного полузащитника профайла Тараса Степаненко. Им нужен силовой, атлетичный, ярко выраженный 6-й номер, разрушитель. Шахтер понимает, что Степаненко – не вечен.

И сейчас, кстати, я из разных источников уже не раз слышу об интересе "горняков" к Евгению Пастуху. Они же там в Винниках под Львовом живут, где база Руха, очевидно, имеют возможность детально следить за футболистами Руха.

В конце концов, Пастух в 19 лет – стабильный игрок основного состава Руха, играет постоянно в УПЛ. Футболист, который колоссальный объем работы на поле выполняет, за матч пробегает под 14 километров – а это впечатляюще много.

Я слышал, что Шахтер имеет интерес к этому игроку, что были какие-то разговоры легкие относительно этого, но владелец Руха Григорий Козловский не продает. Очевидно, что в ближайшие год-полтора вопрос опорного хавбека для Шахтера будет стоять очень сильно", – рассказал Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в сезоне 2023/24 капитан "горняков" страдает от травм и не сыграет за сборную Украины против Боснии и Герцеговины в плей-офф за выход на Евро-2024. Контракт 34-летнего Степаненко с Шахтером действует до лета 2025-го.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика