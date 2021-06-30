Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений роботою своїх підопічних у спарингу проти ФК Санкт-Йоганн (5:0).

"У нас сильна команда, багато талановитих гравців, які зіграли хороший матч. Ми грали двома різними складами, щоб всі продовжували ту роботу, яка була на тренуваннях.

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У наступному матчі знову зіграємо двома складами. Ми наполегливо працювали останні дні, і я задоволений тим, як пройшов перший спаринг. Фізично команда почувається добре, а спаринг був хорошим тестом. Багато гравців добре увійшли в матч, і я задоволений як першим, так і другим таймом.

Завтра у хлопців вихідний. Гравці Шахтаря у збірній України? Я дуже чекаю повернення, чекаю можливості працювати з ними. Але я радий, що вони виграли і сподіваюся, що збірна України буде до останнього на Євро", – цитує Де Дзербі сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Де Дзербі перейшов з Сассуоло до Шахтаря, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру.

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