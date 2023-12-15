Вболівальники української команди вже можуть складати свої плани на євровесну.

У понеділок, 18 грудня, о 14:00 за київським часом у Ньйоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи. Серед інших свого суперника отримає і Шахтар.

Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі Європи – визначилися всі учасники плей-офф

Донеччани вирішили не гаяти часу і оголосили на своєму сайті про старт продажу квитків на майбутній домашній поєдинок ("гірники" ще раніше повідомили, що продовжать виступи у німецькому Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні).

Один уболівальник зможе придбати до 4 перепусток. Ціни стартують від 25 євро, для VIP-квитків – від 297,5 євро. Діє система динамічного ціноутворення – зі зменшенням кількості доступних місць певної категорії ціна може зростати.

Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проходитимуть 15 та 22 лютого 2024 року. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які посіли перші місця у групах. Команди, що програють, завершать виступи в єврокубках.

Португальці шоковані "найбільшим диваком Шахтаря" – тренер знову вколов українців, скандальні голи і провал Судакова