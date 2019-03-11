Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч з Динамо

Стартував продаж квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу – 3 квітня, але "гірники" почали продавати квитки з датою 7 квітня, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк

Раніше повідомлялось про можливий перенос матчів УПЛ та 1/4 фіналу Кубка України через проведення президентських виборів 31 березня.

З 1-2 квітня можуть змістити матчі 23-го туру УПЛ на 3 квітня, а ігри Кубка – на 7 квітня. При цьому матчі 24-го туру УПЛ заплановані на 6 та 7 квітня.

Шахтар та Динамо поза конкуренцією, "чорна субота" та порожні трибуни: підсумки 21-го туру УПЛ

Офіційне рішення щодо переносів матчів ще не прийнято.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Шахтар прийме Динамо, Інгулець – Карпати, Дніпро-1 – Ворсклу і Львів – Зорю.