Шахтер начал продажу билетов на кубковый матч с Динамо

Стартовала продажа билетов на матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

Базовая дата проведения матчей 1/4 финала – 3 апреля, но "горняки" начали продавать билеты с датой 7 апреля, сообщает сайт Tribuna.

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Ранее сообщалось о возможном переносе матчей УПЛ и 1/4 финала Кубка Украины через проведение президентских выборов 31 марта.



С 1-2 апреля могут сместить матче 23-го тура УПЛ на 3 апреля, а игры Кубка – на 7 апреля. При этом матче 24-го тура УПЛ запланированы на 6 и 7 апреля.

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Официальное решение о переносов матчей еще не принято.



Напомним, в 1/4 финала Шахтер примет Динамо, Ингулец – Карпаты, Днепр-1 – Ворсклу и Львов – Зарю.