Матч Кубка України між Шахтарем та Динамо може бути перенесений на 7 квітня

Матч Кубка України між Шахтарем та Динамо може бути перенесений

Матчі 1/4 Кубка України можуть відбутись дещо пізніше базової дати.

Усі чвертьфінальні поєдинки Кубка України можуть бути перенесені з 3 квітня, що було базовою датою проведення матчів, на 7 квітня. Рішення щодо цього поки не прийняте, повідомляє Sportarena.

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Це може статись, якщо 23 тур УПЛ буде перенесений на 3 квітня через президентські вибори. Базовими датами туру є 1 та 2 квітня. Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня.

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Якщо це станеться, то поки невідомо на які дати будуть перенесені матчі 24 туру УПЛ, який має відбутись 7 квітня. Адже Динамо продовжує свої виступи на євроарені, тому вільних дат наразі немає.

Окрім Шахтаря та Динамо у 1/4 фіналу Кубка України зустрінуться Інгулець та Карпати, СК Дніпро-1 – Ворскла, а також Львів та Зоря.