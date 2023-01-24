У вівторок, 24 січня, стартував другий збір "гірників" у турецькому Белеку. Спершу гравці вирушили у тренажерну залу, після чого перемістилися вже на футбольне поле. Наприкінці тренування підопічні Ігора Йовічевіча провели міні-турнір на три команди, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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У складі команди присутній Микола Матвієнко. Раніше повідомлялося, що захисник збірної України перебуває в Лондоні та вже узгодив контракт із Брайтоном. Як бачимо, чутки про трансфер Матвієнка в команду Роберто Де Дзербі поки що виявилися передчасними.

Нагадаємо, першу частину УПЛ 2022/23 Шахтар завершив на другому місці. СК Дніпро-1 відірвався на 5 очок, але зіграв на матч більше. У плей-офф Ліги Європи "помаранчево-чорні" зіграють проти французького Ренна.

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