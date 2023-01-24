Відомий інсайдер Ніколо Скіра розповів про хід переговорів між українською та англійською командами.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко близький до переходу в Брайтон, повідомляє Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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26-річний оборонець, який нині перебуває у Лондоні, вже погодив з "чайками" особистий контракт – угода буде розрахована на 5 років. Брайтон готовий викласти за українця, якого дуже хоче бачити у своїй команді Роберто Де Дзербі, 20 млн євро. Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче виручити за гравця близько 25 млн євро.

Нагадаємо, Матвієнко – вихованець Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

Брайтон після 21-го туру йде у турнірній таблиці АПЛ на шостій сходинці, маючи дві гри у запасі.

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