"Горняки" готовы попрощаться с Луишем Каштру, а три следующих матча в УПЛ (против СК Днепр-1, Миная и Ингульца) должны стать последними для португальца в клубе, информирует Meta Retings.

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Также, по данным источника, в шорт-лист Шахтера входят сразу шесть специалистов из разных стран. Среди них, как сообщалось ранее, есть два наставники клубов Серии А. Речь идет о Роберто Де Дзерби из Сассуоло и Паулу Фонсеке из Ромы. Последний уже работал с дончанами в течение 2016-2019 годов.

К слову, подопечные Луиша Каштру потеряли все шансы на чемпионство еще в прошлом туре. Контракт португальца с Шахтером заканчивается этим летом.

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