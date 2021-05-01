Донецький Шахтар конкретизував пропозицію для головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Шахтар підготував для італійського фахівця трирічний контракт, стверджує Tuttomercatoweb з посиланням на газету Corriere dello Sport.

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За цією угодою Де Дзербі зароблятиме по 3 млн євро за сезон. Також наставник отримає підписний бонус в розмірі 1 млн євро. У свою чергу, Сассуоло має намір втримати фахівця, а генеральний директор клубу зустрінеться з Де Дзербі наступного тижня.

Нагадаємо, чинний контракт Луїша Каштру з "гірниками" завершується влітку. Шахтар програв золото УПЛ Динамо за підсумками нинішнього сезону.

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