Шахтар визначився із пропозицією для Де Дзербі – фахівець заробить кругленьку суму
Донецький Шахтар конкретизував пропозицію для головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі.
Шахтар підготував для італійського фахівця трирічний контракт, стверджує Tuttomercatoweb з посиланням на газету Corriere dello Sport.
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За цією угодою Де Дзербі зароблятиме по 3 млн євро за сезон. Також наставник отримає підписний бонус в розмірі 1 млн євро. У свою чергу, Сассуоло має намір втримати фахівця, а генеральний директор клубу зустрінеться з Де Дзербі наступного тижня.
Нагадаємо, чинний контракт Луїша Каштру з "гірниками" завершується влітку. Шахтар програв золото УПЛ Динамо за підсумками нинішнього сезону.
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