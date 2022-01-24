Бразилець має шанс стати третім натуралізованим футболістом Шахтаря. Раніше цим шляхом пішли Марлос і Жуніор Мораєс, які після отримання паспорта громадянина України зіграли за національну збірну.

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"Наскільки я розумію, у Шахтарі серйозно розглядають, щоб запропонувати українське громадянство Алану Патріку. Він достатньо часу прожив в Україні і може отримати громадянство, щоб грати і не підпадати під обмеження.

В такому випадку з'явиться ще один футболіст, який зможе постійно грати, адже у Шахтарі не так багато українців, які можуть виходити з перших хвилин і постійно давати результат. У Степаненка є проблеми з коліном і не факт, що він зможе пройти весь сезон без травм", – заявив Ігор Циганик у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Алан Патрік перейшов у Шахтар в 2011-му за 4 млн євро. Неодноразово їздив в оренди, але з 2016 року виступає в українській команді. В поточному сезоні 30-річний півзахисник зіграв 20 матчів, забив 4 голи і віддав 6 асистів.

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