У бразильца есть шанс стать третьим натурализованным футболистом Шахтера. Ранее по этому пути пошли Марлос и Жуниор Мораес, которые после получения паспорта гражданина Украины сыграли за национальную сборную.

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"Насколько я понимаю, в Шахтере серьезно рассматривают, чтобы предложить украинское гражданство Алану Патрику. Он достаточно времени прожил в Украине и может получить гражданство, чтобы играть и не подпадать под ограничения.

В таком случае появится еще один футболист, который сможет постоянно играть, ведь в Шахтере не так много украинцев, которые могут выходить с первых минут и постоянно давать результат. У Степаненко есть проблемы с коленом и не факт, что он сможет пройти весь сезон без травм", – заявил Игорь Цыганык в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Алан Патрик перешел в Шахтер в 2011-м за 4 млн евро. Неоднократно ездил в аренду, но с 2016 года выступает в украинской команде. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 20 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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