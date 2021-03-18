Перший тайм завершився нульовою нічиєю, але вже на 49 хвилині Анатолію Трубіну довелося витягати м'яч із сітки власних воріт. Борха Майораль поховав примарну надію на камбек "гірників". Карсдорп розірвав лівий фланг оборони Шахтаря та виконав передачу в центр карного майданчика. Кривцов у відчайдушному підкаті перервав пас, проте м'яч зручно підстрибнув на голову Майоралю – 0:1.

Шахтар – Рома: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Мораєс зрівняв рахунок на 59 хвилині. Після подачі зі штрафного виникла метушня, у якій краще зорієнтувалися господарі. Тете ідеально навісив на Патріка, а той скинув Мораєсу на порожні ворота.

Гол Майораля:

Гол Мораєса: