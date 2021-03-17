Шахтар на київському НСК Олімпійський приймає Рому в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ 2020/21. Де дивитися матч Шахтар – Рома онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека повертається в Україну на другий етап дуелі проти своєї колишньої команди, якій для виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи потрібно створити диво. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Рома на "Футбол 24", стартує 18 березня о 19:55 за Києвом. Це восьмий поєдинок в історії протистоянь між командами. Цікаво, що в попередніх семи ще не було зафіксовано жодної нічиєї – 3 перемоги у Роми та 4 звитяги в активі "гірників".

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Шахтар – Рома: де дивитися матч ЛЄ

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Шахтар – Рома онлайн можна на MEGOGO (Volia Football HD 1) за наявності відповідної підписки, а також гру покаже платформа oll.tv. Пряма трансляція поєдинку Ліги Європи також відбудеться на телеканалі "Футбол 1", де о 19:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує поєдинок одразу після його завершення о 21:50.

Нагадаємо, поєдинок в Італії завершився переконливою перемогою Роми з рахунком 3:0. За "джалороссі" забивали Лоренцо Пеллегріні, Стефан Ель-Шаараві та Джанлука Манчіні. До слова, колишній лідер Шахтаря Генріх Мхітарян не зіграє у Києві через травму, отриману в першому матчі.

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