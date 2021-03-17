Шахтер на киевском НСК Олимпийский принимает Рому в ответном матче 1/8 финала ЛЕ 2020/21. Где смотреть матч Шахтер – Рома онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека возвращается в Украину на второй этап дуэли против своей бывшей команды, которой для выхода в 1/4 финала Лиги Европы нужно сотворить чудо. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Рома на "Футбол 24" стартует 18 марта в 19:55 по Киеву. Это восьмой поединок в истории противостояний между командами. Интересно, что в предыдущих семи еще не было зафиксировано ни одной ничьи – 3 победы у Ромы и 4 в активе "горняков".

Шахтер – Рома: прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер – Рома: где смотреть матч ЛЕ

Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Шахтер – Рома онлайн можно на MEGOGO (Volia Football HD 1) при наличии соответствующей подписки, а также игру покажет платформа oll.tv. Прямая трансляция поединка Лиги Европы также состоится на телеканале "Футбол 1", где в 19:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск", которая подытожит поединок сразу после его завершения в 21:50.

Напомним, поединок в Италии завершился убедительной победой Ромы со счетом 3:0. За "джалоросси" забивали Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини. К слову, бывший лидер Шахтера Генрих Мхитарян не сыграет в Киеве из-за травмы, полученной в первом матче.

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