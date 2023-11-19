Бразильський Інтернасьйонал планує підписати повноцінний контракт з Вітао, стверджує Antenados.

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4 роки тому Шахтар заплатив Палмейрасу за Вітао 4 млн євро. Центрбек відіграв за "гірників" 36 матчів та відзначився одним асистом. Після вторгнення Росії бразилець скористався дозволом ФІФА призупинити контракт і перебрався у Інтернасьйонал на правах оренди. Чинна угода з Шахтарем завершується вже найближчого літа, тому Вітао зі січня матиме право вести переговори про повноцінний трансфер.

Інтернасьйонал планує якомога швидше домовитися з 23-річним захисником, щоб не давати шансів іншим претендентам як з Бразилії, так і з Європи. Шахтар навряд "проковтне" таку крадіжку і буде подавати скаргу, як це раніше трапилось з Тете та Соломоном.

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