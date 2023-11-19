Бразильский Интернасьонал планирует подписать полноценный контракт с Витао, утверждает Antenados.

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4 года назад Шахтер заплатил Палмейрасу за Витао 4 млн евро. Центрбек отыграл за "горняков" 36 матчей и отличился одним ассистом. После вторжения России бразилец воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт и перебрался в Интернасьонал на правах аренды. Действующее соглашение с Шахтером завершается уже ближайшим летом, поэтому Витао с января будет иметь право вести переговоры о полноценном трансфере.

Интернасьонал планирует как можно скорее договориться с 23-летним защитником, чтобы не давать шансов другим претендентам как из Бразилии, так и из Европы. Шахтер вряд ли "проглотит" такое воровство и будет подавать жалобу, как это раньше случилось с Тете и Соломоном.

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