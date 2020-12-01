Шахтар приймав мадридський Реал в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Реал на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Реал на "Футбол 24" стартував о 19:55. Поєдинок проходив на НСК Олімпійський у Києві. Після 4-х турів "гірники" набрали 4 очки та посідали 3 місце групи B. У Реала 7 очок та друга позиція. В першому турі Шахтар шокував Реал, сенсаційно обігравши команду Зідана в Мадриді з рахунком 3:2. Ця перемога залишалася для підопічних Луїша Каштру єдиною в поточній ЛЧ.

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Шахтар відкрив рахунок на 57-й хвилині гри. Дентінью, який вийшов на заміну в першому таймі замість Мораєса, скористався невдалою грою захисту Реала на чолі з Вараном. Бразилець увірвався у штрафний майданчик і проштовхнув м'яч повз Тібо Куртуа. На 82-й хвилині спрацював другий джокер Луїша Каштру. Манор Соломон протягнув м'яч до лінії штрафного і влучно пробив у ближній – 2:0!

"Гірники" набрали 7 очок та потіснили Реал з другого місця завдяки двом перемогам над мадридцями в особистих матчах.

Шахтар – Реал Мадрид: відео голів та огляд матчу (щоб переглянути відео на смартфоні, натисніть тут)