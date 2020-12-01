Після сенсаційної перемоги Шахтаря над Реалом відставання Інтера від другої-третьої позицій у групі склало чотири залікових бали. Такий розклад змушував міланців грати проти Борусії М виключно на перемогу, адже навіть нічия завершила б єврокубкову кампанію "нерадзуррі" на ганебному четвертому місці. Проблема полягала в тому, що підопічні Антоніо Конте досі не виграли жодного матчу в ЛЧ, а у Ґладбаху вони ще й залишились без дискваліфікованого Відаля.

Несподіванкою у складі італійців стала відсутність Хакімі, замість якого в основу потрапив Дарміан. Вочевидь, тренерський штаб зробив висновки після провалу Ашрафа з Реалом. Марко Розе, своєю чергою, не міг розраховувати на Бенсебаїні, Хофмана та Ельведі, яких змінили Вендт, Лазаро та Янчке.

Інтер здорово розпочав поєдинок, вже на 6-й хвилині створивши перший небезпечний момент – Лаутаро з правого краю штрафного двічі стріляв у ближній кут, обидва рази влучивши у Янчке. На 10-й хвилині Штіндль вже присів на жовту картку, зірвавши чергову контратаку міланців, а на 15-й Лукаку прорвався правим флангом та виконав передачу на лінію карного майданчика. Янг пробив звідти неточно. Зрештою, тиск "нерадзуррі" вилився у заслужений гол на 17-й хвилині: затяжна позиційна атака з комбінацією за участі Лукаку та Гальярдіні завершилась пасом на правий край штрафного під удар Дарміану – Маттео пробив низом під ближню стійку, а Зоммер пропустив м'яч поміж ніг! 0:1!

Ще за три хвилини Лаутаро намагався намалювати пенальті, однак отримав за своє падіння попередження. На 22-й же класний прохід Лукаку в центрі повз двох суперників продовжився закидушкою на Мартінеса та скидкою на Бареллу – Ніколо з дистанції пробив вище воріт. На 23-й забивати з метру після прострілу на дальню стійку мав Гальярдіні, але в останню мить м'яч зняли з його ноги. Борусія в цей період нічим не відповідала. Здавалося, ось-ось міланці подвоять свою перевагу в рахунку.

Втім, до 30-х хвилин ґладбахці зуміли вирівняти хід зустрічі, а потім вони і перехопили ініціативу. Це вилилось у шквал моментів: на 35-й хвилині дальній удар Лайнера парирував Хандановіч, на 36-й він же врятував при пострілі Тюрама з лівого краю штрафного в дальній кут (з рикошетом від Хандановіча), а на 39-й швидка атака Борусії М завершилась прострілом Лазаро з правого краю – Хандановіч перехопив м'яч. Інтер огризнувся моментом Мартінеса, якому дали двічі пробити з правої половини карного майданчика, однак першу спробу заблокував Лайнер, а другий удар витягнув Зоммер.

Коли вже здавалося, що Інтер піде на перерву за переваги в рахунку, Борусія М зрівняла. Вийшло здорово: Лазаро на 45+1-й хвилині обігрався з партнером на правому фланзі й виконав точну подачу на дальню стійку, звідки абсолютно самотній Плеа головою пробив у ближній кут – 1:1! Роздратований Антоніо Конте повів своїх підопічних у роздягальню саме за таких цифр на табло.

Другий тайм активніше розпочала Борусія М, яка захопила контроль над м'ячем і проводила швидкі атаки. На 51-й хвилині це вилилось у кутовий, подачу з якого з меж воротарського головою замикав Тюрам – Маркусу трохи забракло точності. На 54-й француз міг забивати внаслідок виходу віч-на-віч, але в останню мить розрізну передачу від Плеа перехопив де Врей. Інтер огризався своїми стандартами, і поступово гра звалилася до жорсткої контактної боротьби.

Незадоволений ходом зустрічі Антоніо Конте на 60-й хвилині вирішив кинути у бій Хакімі. Інтер одразу додав у агресії, ледь не забивши вже на 62-й: Лукаку перед штрафним прийняв подачу з глибини й скинув м'яч на Лаутаро, а той втік від Закарії й вистрілив метрів з 22-х у правий кут – "жеребців" врятувала стійка! Закарія, який вийшов на поле по перерві, натяку не зрозумів, за що й був покараний на 64-й хвилині передачею з глибини на Лукаку – Ромелу увірвався на правий край карного майданчика, хитнув Деніса й пробив з-під нього у дальній кут. Без шансів для Зоммера. 1:2!

Тренери обмінялися замінами, але перегорнути характер зустрічі господарям не вдавалося. Ба більше: на 73-й хвилині Хакімі отримав передачу на хід правим флангом, втік від захисника й прострілив у центр штрафного, звідки самотній Лукаку розстріляв ворота – 1:3! Здавалося, це кінець, але на 76-й Санчес втратив м'яч під пресингом у центрі, після чого Тюрам запустив м'яч на правий фланг в ноги Плеа. Алассан відірвався від захисників, увійшов у штрафний та пробив у дальній кут – 2:3! Втім, рівно за хвилину добити "жеребців" міг Янг, якому випав шанс замкнути відскок з прострілу Санчеса – Ешлі стояв у метрі від порожніх воріт, але не влучив по м'ячу!

Борусія М, своєю чергою, відчайдушно йшла уперед. На 83-й хвилині тиск ґладбахців таки вилився у третій гол – це Плеа пробив з лінії штрафного у дальній кут після передачі Лайнера. Втім, на траєкторії м'яча опинився Емболо, який перебував у офсайді. Арбітр Дані Макелі після перегляду відеоповтору змушений був скасувати взяття воріт.

В останні п'ять хвилин основного часу та шість компенсованих гра пішла на зустрічних курсах. Конкретнішим у своїх атаках виглядав Інтер, але до моментів справа не дійшла. Зрештою, дотиснути міланців господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу "нерадзуррі" в Лізі чемпіонів.

Після п'ятого туру в групі В кожен може вибити кожного. Борусія М лідирує, маючи вісім очок у активі, у Шахтаря та Реала по сім, а Інтер набрав п'ять залікових балів. Шахтарю для виходу в плей-офф необхідно перемагати міланців, або ж грати внічию й сподіватися на аналогічний результат у матчі між мадридцями та ґладбахцями (або на перемогу Борусії).