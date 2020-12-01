Донецький Шахтар приймає мадридський Реал на Олімпійському в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Реал на "Футбол 24" стартує о 19:55. Обидва клуби переживають далеко не найкращі часи у власній історії. "Гірники" жахливо провели спарене протистояння з менхенгладбахською Борусією, яке завершилось катастрофічними 0:10. "Бланкос" знайшли в собі сили піднятись після стартового фіаско з Шахтарем (дві перемоги над Інтером і героїчний камбек в Німеччині), але знову ганебно провалюються у Ла Лізі – 1 очко у 3-х матчах. Акурат перед вильотом до Києва хвороблива команда Зідана програла скромному Алавесу. Генерельна репетиція "гірників" також не вражає – мінімальна звитяга у Дніпрі з м'ячем Тете на 88-й. Потенційний тріумф Реала гарантує мадридцям вихід в плей-офф.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів

Клубний лазарет Мадрида – переповнений ключовими виконавцями. Рамос, Карвахаль, Азар і Вальверде пропускають зустріч на Олімпійському через травми. Шахтар втратив трьох оборонців – Кривцова, Корнієнка і Хочолаву. Ще раніше вилетіли Коноплянка з Ісмаїлі.

Склади команд:

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораєс

Запасні: Шевченко, Пятов, Сіпріано, Болбат, Маркос, Алан Патрік, Майкон, Соломон, Судаков, Дентінью, Фернандо

Реал: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менді, Едегор, Кроос, Модріч, Асенсіо, Родріго, Бензема

Запасні: Лунін, Альтубе, Мілітао, Марсело, Каземіро, Діас, Аррібас, Чуст, Іско, Вінісіус