"Ми контактуємо з багатьма футболістами. Коноплянка – легенда дніпровського футболу, але поки що досить рано говорити про те, що він може перейти в СК Дніпро-1.

Коноплянка може безкоштовно перейти в СК Дніпро-1 – сторони активно контактують, – ЗМІ

Можливо, раніше я б хотів його бачити у команді. Зараз у нас досить потужний підбір виконавців, але двері в СК Дніпро-1 ні для кого не зачинені. Однак, сьогодні ми шукаємо виконавців, які можуть прийти до нас у статусі вільних агентів і просять адекватну заробітну плату", – цитує Березу Footboom.

Нагадаємо, сьогодні представник Шахтаря підтвердив, що 32-річний українець не входить у плани "гірників", а тому не поїхав з ними на збори. За інформацією ЗМІ, між СК Дніпро-1 та Євгеном Коноплянкою тривають активні перемовини. Трансфер може відбутись ще цієї зими.

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