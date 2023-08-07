Шахтар все ще сподівається отримати компенсацію за Манора Соломона.

Цього літа ізраїльтянин став гравцем Тоттенхема. "Шпорам" не довелося платити за трансфер, оскільки Манор поїхав з України, скориставшись правилом ФІФА, а його контракт із донецьким клубом вже добігав кінця.

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Це один із тих випадків, коли Шахтар ризикує зазнати збитків через безкоштовну втрату легіонерів. 6 серпня "гірники" провели благодійний матч з Тоттенхемом, а менеджери клубів обговорили ситуацію з Соломоном, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Шахтар хоче отримати 6,5 млн євро. Саме таку суму платили за Соломона у 2018 році. Водночас Тоттенхем хотів би просто надати Шахтарю відсоток від можливого трансферу гравця у майбутньому. Словом, ця зустріч клубів так і не завершилася консенсусом.

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