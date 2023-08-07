Этим летом израильтянин стал игроком Тоттенхэма. "Шпорам" не пришлось платить за трансфер, поскольку Манор уехал из Украины, воспользовавшись правилом ФИФА, а его контракт с донецким клубом уже подходил к концу.

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Это один из тех случаев, когда Шахтер рискует понести убытки из-за бесплатной потери легионеров. 6 августа "горняки" провели благотворительный матч с Тоттенхэмом, а менеджеры клубов обсудили ситуацию с Соломоном, сообщает The Athletic.

По информации источника, Шахтер хочет получить 6,5 млн евро. Именно такую сумму платили за Соломона в 2018 году. В то же время, Тоттенхэм хотел бы просто предоставить Шахтеру процент от возможного трансфера игрока в будущем. Словом, эта встреча клубов так и не завершилась консенсусом.

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