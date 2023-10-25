Шахтар здивував, але не вразив

Шахтар напередодні статусного матчу Ліги чемпіонів призначив нового тренера. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про дуель з Барселоною. На гру команду вивів вже боснієць Маріно Пушіч. Стартовий склад був передбачуваним, а план на гру – сміливим. "Гірники" намагалися виходити з оборони через короткий пас і ризиковано розігрували під пресингом.

Барселона – Шахтар: відео голів і огляд матчу

Такий старт сподобався експертам. "Ми здивовані підходом Шахтаря. Команда грає без страху, футболісти дуже енергійні", – констатував Хав'єр Савіола. Репортер Барси від УЄФА Грем Хантер також відзначав, що "донеччани рухають м'яч вміло, швидко і в такт".

Барселона пресингувала та залишала багато простору позаду. У гостей виникали можливості для різких атак. На жаль, скористатися цими можливостями не вдалося. Зубков кілька разів погано розпорядився м'ячем, Криськів не витримав темпу, а Судаков ніяк не міг віддати якісний пас на загострення. 1 удар і 2 два дотики в чужому штрафному за весь перший тайм.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR – там, де твій дім.

Молоді пацани возили "гірників"

Барселона підійшла до гри з величезною кількістю втрат. Лєвадовскі, Рафінья, Френкі, Гаві, Педрі – вилетіла майже вся група атаки. Запас довелося наповнювати абсолютними ноунеймами, а в основі вийшли 16-річний Ламін Ямал і 20-річний Фермін Лопес (для якого це була лише третя поява в старті).

Втім, класу цих виконавців вистачило, щоб покарати Шахтар за грубі помилки. Вже на початку Судаков ледь не привіз гол – удар Ферміна потягнув Різник. Ямал просто знищував Азарова на фланзі, а коли вмикалися Канселу та Лопес, пожежу погасити не міг ніхто.

Фермін став героєм матчу. Як пишуть інсайдери, у середині тайму Хаві дав Лопесу нові завдання. Це миттєво перетворилося у два голи. Лопес зробив ривок у штрафний майданчик під закидання Гюндогана та влучив у стійку перед результативним добиванням Феррана (гол скасували через офсайд, але VAR скоректував рішення). А потім забив і сам – ідеально поклав в "дев'ятку" з лінії штрафного.

Забагато помилок для Ліги чемпіонів

Шахтар відіграв з неймовірною кількістю браку. Як з м'ячем, так і без м'яча. Зубков і Криськів приймали, м'яко кажучи, неоптимальні рішення і втрачали м'яч. Через хвилину позиційно помилялися вже захисники. Навіть досвідчені Степаненко та Матвієнко втрачали своїх гравців і залишали величезні зони.

Одна нестандартна дія каталонців – все сиплеться. Ямал прокидає м'яч і отримує вільний коридор. Араухо вертикальним пасом відрізає дві лінії Шахтаря. Лопес хитнув суперника та має купу часу для підготовки удару. Феліш обігрував наших, не торкаюсь м'яча. Тільки Різник читав задуми португальця.

Барселона забила ще два голи (Ферран і Фермін), але Шахтар врятували два мінімальні офсайди. Лопес продовжував феєрити. На щастя, четвертий його удар знов взяла на себе стійка, а п'ятий – нейтралізувало положення поза грою.

Шахтар відновив інтригу, але не врятувався

Чемпіони України повернули інтригу, по-справжньому огризнувшись. Нарешті вдалося покарати Барсу за високу лінію оборони та нещільну гру. Азаров отримав м'яч на фланзі та гарно покотив на хід Судакову, а Георгій потужним ударом скоротив відставання. Перший пропущений для Барси в цій Лізі чемпіонів.

Після цього Шахтар став різкішим. Нехай не вдавалося створювати 100-відсоткові моменти, але "гірники" змусили суперника нервувати дальнім ударом Азарова, виходом Зубкова та вриванням Степаненка. Невертон додав швидкості зліва, а Келсі – свіжості попереду. "Вони легко атакують і знаходять простір. У нового тренера Шахтаря буде чудова команда", – говорив Савіола.

Барса вже не могла гра так легковажно, довелося думати про оборону. Відповідно, зменшився тиск на ворота Різника. Матч став нервовим. Шахтар міг як пропускати на розгром, так і виривати нічию. З цією знекровленою Барселоною можна було грати.

Шахтар поступився і залишився на третьому місці в групі з трьома очками. Стільки ж у Порту, яке ще не зіграло свій сьогоднішній матч. Барселона відірвалася на вершині таблиці з ідеальними показниками.