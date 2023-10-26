"Розчаровані, бо програли. 100 відсотків ми завжди граємо на перемогу. І у матчі з Барселоною, особливо у другому таймі, відчували, що можемо набагато більше. Можемо забити другий м'яч, були моменти. Розуміємо, що Барселона – це Барселона, і на виїзді важко грати. І, можливо, нас збили два м'ячі за короткий період.

Барселона – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі не все виходило. У другому тренер підкоригував, що треба робити. І почало більше виходити – забили гол і було ще 30 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Були хороші моменти, але не скористалися ними.

Корективи вносив тренер, він керував грою, а Срна трохи підказував. Але усі акценти робив тренер. Корективи стосувалися побудови. Степаненко та Бондаренко низько опускалися, треба було грати вище і в нас почали з'являтися зони. Стали виходити через Матвієнка та Азарова, через довгі передачі і грали більше вперед.

Чесно – всі зайшли у роздягальню розчарованими. Хтось може сказати, що зіграти 2:1 на виїзді із Барселоною – це непоганий результат. Але ми відчували, що можемо набагато більше. Шкода, що програли, і розуміємо, наскільки зараз складне турнірне становище. Але продовжимо рухатися вперед і вже готуємось до наступних матчів", – сказав Судаков у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, Шахтар пропустив двічі у першому таймі, а по перерві завдяки голу Георгія зумів відродити інтригу. Сам автор забитого м'яча був визнаний статистичними порталами найкращим у складі донеччан.

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