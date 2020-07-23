Шахтар проведе два щільні спаринги перед матчем Ліги Європи проти Вольфсбурга

Асистент головного тренера Вітор Северіно розкрив плани донецької команди.

"Тут нема про що говорити": Маркевич дав однозначний прогноз щодо матчу Шахтаря проти Вольфсбурга

"Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. У найближчі кілька тижнів готуємося до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними", – наводить слова Северіно офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, один суперник Шахтаря вже відомий – 30 липня команда Луїша Каштру зустрінеться з Вересом на НСК Олімпійський. Домашня гра з Вольфсбургом відбудеться 5 серпня після гостьової перемоги 2:1.

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