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Шахтар проведе два щільні спаринги перед матчем Ліги Європи проти Вольфсбурга

08:52 - Читать на русском
Шахтар проведе два щільні спаринги перед матчем Ліги Європи проти Вольфсбурга
Тренування Шахтаря / Сайт клубу

Шахтар планує інтенсивну підготовку перед відновленням виступів у Лізі Європи.

 

Асистент головного тренера Вітор Северіно розкрив плани донецької команди.

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"Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. У найближчі кілька тижнів готуємося до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними", – наводить слова Северіно офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, один суперник Шахтаря вже відомий – 30 липня команда Луїша Каштру зустрінеться з Вересом на НСК Олімпійський. Домашня гра з Вольфсбургом відбудеться 5 серпня після гостьової перемоги 2:1.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Верес Верес Шахтар - Вольфсбург
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