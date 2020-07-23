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Шахтер проведет два плотных спарринга перед матчем Лиги Европы против Вольфсбурга

08:52 - Читати українською
Шахтер проведет два плотных спарринга перед матчем Лиги Европы против Вольфсбурга
Тренировка Шахтера / Сайт клуба

Шахтер планирует интенсивную подготовку перед возобновлением выступлений в Лиге Европы.

 

Ассистент главного тренера Витор Северино раскрыл планы донецкой команды.

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"Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. В ближайшие несколько недель готовимся к Вольфсбургу. Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними", – приводит слова Северино официальный сайт "горняков".

Напомним, один соперник Шахтера уже известен – 30 июля команда Луиша Каштру встретится с Вересом на НСК Олимпийский. Домашняя игра с Вольфсбургом состоится 5 августа после гостевой победы 2:1.

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