Шахтер проведет два плотных спарринга перед матчем Лиги Европы против Вольфсбурга

Ассистент главного тренера Витор Северино раскрыл планы донецкой команды.

"Здесь не о чем говорить": Маркевич дал однозначный прогноз относительно матча Шахтера против Вольфсбурга

"Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. В ближайшие несколько недель готовимся к Вольфсбургу. Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними", – приводит слова Северино официальный сайт "горняков".

Напомним, один соперник Шахтера уже известен – 30 июля команда Луиша Каштру встретится с Вересом на НСК Олимпийский. Домашняя игра с Вольфсбургом состоится 5 августа после гостевой победы 2:1.

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