Шахтар проведе два контрольні поєдинки під час зборів у Німеччині

Донецький Шахтар розпочне підготовку до нового сезону на навчально-тренувальному зборі в Німеччині.

Донецький Шахтар вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Німеччини 24 червня, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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У Німеччині "гірники" проведуть два контрольних поєдинки – проти болгарських Лудогорця та ЦСКА. Матчі відбудуться 26 та 30 червня відповідно.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України розпочнеться 28 липня. Донецький Шахтар розпочне чемпіонат виїздним матчем проти Олександрії.

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