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Шахтар проведе два контрольні поєдинки під час зборів у Німеччині

20 червня 22:58 191 Читать на русском
Шахтар проведе два контрольні поєдинки під час зборів у Німеччині
Тренування гравців Шахтаря / ФК Шахтар

Донецький Шахтар розпочне підготовку до нового сезону на навчально-тренувальному зборі в Німеччині.

Донецький Шахтар вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Німеччини 24 червня, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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У Німеччині "гірники" проведуть два контрольних поєдинки – проти болгарських Лудогорця та ЦСКА. Матчі відбудуться 26 та 30 червня відповідно.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України розпочнеться 28 липня. Донецький Шахтар розпочне чемпіонат виїздним матчем проти Олександрії.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

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