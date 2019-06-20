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Шахтер проведет два контрольных поединка во время сборов в Германии

20 июня 22:58 59 Читати українською
Шахтер проведет два контрольных поединка во время сборов в Германии
Тренировка игроков Шахтера / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер начнет подготовку к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Германии.

Донецкий Шахтер отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Германии 24 июня, информирует официальный сайт Шахтера.

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В Германии "горняки" проведут два контрольных поединка – против болгарских Лудогорца и ЦСКА. Матчи состоятся 26 и 30 июня соответственно.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины начнется 28 июля. Донецкий Шахтер начнет чемпионат выездным матчем против Александрии.

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