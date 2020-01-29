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Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру доверился молодежи

09:24 40 Читати українською
Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру доверился молодежи
Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция матча 29 января 2020 / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет против сербского Пролетера третий спарринг на сборах в Турции. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Пролетер смотреть онлайн можно на официальном сайте "горняков". Для этого нужно зарегистрироваться. Игра стартует в 09:45 по киевскому времени.
Этот спарринг станет третьим для "горняков" на сборах в Белеке. Ранее команда Луиша Каштру минимально обыграла Лех и сыграла вничью с Войводиной.

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К слову, в прошлом году "горняки" уже играли против сербской команды. Матч в Австрии, который состоялся 8 июля 2019-го, завершился убедительной победой украинской команды со счетом 3:0. Забивали Бутко, Патрик и Коваленко.

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