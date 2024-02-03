Товариський матч

Шахтар – Градец-Кралове – 0:2

Голи: – Шашінка, 23, 66

Склад Шахтаря: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сікан, Кевін

Попередній товариський матч Шахтар провів ще 28 грудня. Відтоді команда лише тренувалася, а сьогодні повернулася в ігровий ритм відразу двома матчами. Проти Градец-Кралове Маріно Пушіч виставив склад, наближений до основного. На заміні також було лише п'ять виконавців. Очевидно, що інші футболісти через кілька годин повинні зіграти проти Вележа.

На турецьких полях "гірники" провели три поєдинки: обіграли Лех (3:1) і Пюнік (2:0), а з Марібором розписав безгольову нічию. Для Градец-Кралове сьогоднішній спаринг був уже шостим за останній місяць. Це й не дивно, адже чехи через тиждень відновлюють національний чемпіонат. Там суперник перебуває в середині турнірної таблиці.

Різниця у функціональній готовності стала ключовим фактором. Склад Шахтаря був орієнтований на комбінаційну гру з м'ячем. Однак чехи (у стартовому складі Градеца вийшло відразу десять гравців цієї національності) банально були швидшими та витривалішими. "Гірникам" було важко підтримувати таку інтенсивність. Також показова перевага суперника на стандартах – вони нічого не дали створити біля своїх воріт, а от у володіннях різника проблеми виникали.

Шахтар за перший тайм може занести собі в актив лише стартові хвилини, коли небезпечно пробивав Сікан. Потім були лише постійні потрапляння в офсайд (щонайменше чотири рази). Звісно, донеччани більше тримали м'яч, але це був контроль заради контролю. Показовим став епізод десь на 20 хвилині. Затиснувши чехів у їхньому штрафному, "гірники" так і не змогли загострити. Гравці постійно шукали Судакова. Зрештою, Георгій спробував вивести на удар Сікана, але захисники легко розгадали цей задум.

Градец-Кралове вибрав стратегію гри на контратаках. Одна з них і принесла гол. Після вривання з глибини забив Шашінка, якого не встиг накрити Судаков. Чехи могли подвоїти перевагу на старті другої половини. Вашулін потужно бив у дев'ятку воріт Різника, але Дмитро здійснив чудовий сейв, відбивши м'яч.

Дуже класно відповів Шахтар, створивши кілька моментів. Сікан, опинившись перед голкіпером, вирішив його перекидати. Опонент прочитав задум Данила й перевів на кутовий. Подавати довелося двічі поспіль – "гірники" нарешті спромоглися створити моменти після цих стандартів (зокрема, Зубков і Конопля). Слідом уже позиційна атака завершилася передачею Сікана на Судакова. Георгію завадили з близької відстані переправити м'яч у сітку.

Ближче до 60-ї хвилини Шахтар не просто тримав м'яч, а по-справжньому домінував. Відзначимо Кевіна. Бразильський новачок створив собі простір для удару з-за меж штрафного. Було дуже небезпечно, але голкіпер Градец-Кралове також показав, що вміє робити красиві сейви. Підсумок цієї активності "гірників" виявився неочікуваним. Чехи забили вдруге. Знову це зробив Шашінка, який класно пробив з лінії штрафного у ближній кут.

Завершення матчу було доволі спокійним. Шахтар кілька разів загострював завдяки Судакову, який знаходив найкращі варіанти розіграти кутовий. Чехи ще разок використали подачу з флангу – Хайнс цілком міг робити рахунок розгромним, але пробачив. Тож "гірники" зазнали першої поразки на цих зборах, не забивши жодного гола за два останні матчі.