Новий контракт Шахтаря з Puma розрахований на 7 років – до 2031-го. Про підписання нової угоди повідомила прес-служба "гірників".

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Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін і комерційний директор "помаранчево-чорних" Дмитро Кириленко відвідали головний офіс Puma у місті Герцогенаурах (Німеччина). Під час візиту і був підписаний новий контракт.

Співпраця Шахтаря з Puma розпочалася влітку 2021 року. У сезоні 2022/23 німецький виробник оновив клубу всі три комплекти ігрового екіпірування, додавши нові елементи дизайну і функціональні особливості. У липні 2024 року Puma представить для Шахтаря нову ігрову форму на сезон 2024/25.

Нагадаємо, Шахтар лідирує в турнірній таблиці УПЛ. Також команда Маріно Пушіча продовжує боротьбу за Кубок України, у півфіналі якого 3 квітня зіграє проти Чорноморця.