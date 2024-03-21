Новый контракт Шахтера с Puma рассчитан на 7 лет – до 2031-го. О подписании нового соглашения сообщила пресс-служба "горняков".

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин и коммерческий директор "оранжево-черных" Дмитрий Кириленко посетили главный офис Puma в городе Герцогенаурах (Германия). Во время визита и был подписан новый контракт.

Сотрудничество Шахтера с Puma началось летом 2021 года. В сезоне 2022/23 немецкий производитель обновил клубу все три комплекта игровой экипировки, добавив новые элементы дизайна и функциональные особенности. В июле 2024 года Puma представит для Шахтера новую игровую форму на сезон 2024/25.

Напомним, Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ. Также команда Марино Пушича продолжает борьбу за Кубок Украины, в полуфинале которого 3 апреля сыграет против Черноморца.