Шахтар і Верес поповнили список клубів, які підтримують створення УПЛ ТБ. Тепер таких 13 з 16.

"Ми вітаємо той факт, що у питанні реалізації телеправ в УПЛ є конкуренція. Це підтверджує сьогоднішня дискусія. Ми бачимо, що навіть не в повному обсязі права на показ матчів УПЛ мають цінність. Це вселяє впевненість, що в майбутньому ціна на продукт зростатиме.

Клуби УПЛ визначилися з транслятором сезону 2023/24, – джерело

Шахтар ухвалив рішення йти шляхом УПЛ-ТБ. Це зберігає єдність більшості клубів та дозволяє рухатися до концепції платної моделі. Тут ми послідовні та впевнені, що тільки разом можна створити продукт, який буде затребуваний уболівальниками", – заявив директор зі стратегічного розвитку й комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі Tribuna.

Згодом ТаТоТаке повідомило про аналогічне рішення Вереса. Рівненці підтримують єдиний пул за можливості самостійного вибору підрядника, трансляцій домашніх матчів і збереження права промоції власних спонсорів.

Тепер "коаліція" за УПЛ ТБ налічує 13 клубів – лише Динамо, СК Дніпро-1 і Зоря поки не збираються відмовлятися від співпраці з "1+1 media".

Рух підтвердив намір спонсорувати УПЛ ТБ – у конкурента надто тісні зв'язки з Шахтарем