"Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это вселяет уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.

Клубы УПЛ определились с транслятором сезона 2023/24, – источник

Шахтер принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, который будет востребован болельщиками", – заявил директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в комментарии Tribuna.

Вскоре ТаТоТаке сообщило об аналогичном решении Вереса. Ровенчане поддерживают единый пул при возможности самостоятельного выбора подрядчика, трансляций домашних матчей и сохранения права продвижения собственных спонсоров.

Теперь "коалиция" по УПЛ ТВ насчитывает 13 клубов – только Динамо, СК Днепр-1 и Заря пока не собираются отказываться от сотрудничества с "1+1 media".

Рух подтвердил намерение спонсировать УПЛ ТВ – у конкурента слишком тесные связи с Шахтером