Шахтер и Верес присоединились к "коалиции" по УПЛ ТВ – тотальному единству мешают Динамо, СК Днепр-1 и Заря
Шахтер и Верес пополнили список клубов, поддерживающих создание УПЛ ТВ. Теперь таких 13 из 16.
"Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это вселяет уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.
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Шахтер принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, который будет востребован болельщиками", – заявил директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в комментарии Tribuna.
Вскоре ТаТоТаке сообщило об аналогичном решении Вереса. Ровенчане поддерживают единый пул при возможности самостоятельного выбора подрядчика, трансляций домашних матчей и сохранения права продвижения собственных спонсоров.
Теперь "коалиция" по УПЛ ТВ насчитывает 13 клубов – только Динамо, СК Днепр-1 и Заря пока не собираются отказываться от сотрудничества с "1+1 media".
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