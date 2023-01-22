Донецький клуб не оминув увагою довгоочікуваний перший матч Михайла Мудрика за Челсі.

21 січня Михайло Мудрик дебютував за Челсі. Вінгер збірної України вийшов на заміну в матчі з Ліверпулем і став одним із найпомітніших за відведений йому час.

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З цією важливою подією його Михайла привітав його колишній клуб – донецький Шахтар.

Нагадаємо, Челсі виклав за 22-річного українця 70 мільйонів євро. Шахтар може отримати ще 30 млн бонусів, які передбачені трансферною угодою.

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