Мудрику вже присвячують пісні – фанати Челсі заспівали для українця, вколовши Арсенал
Новачок Челсі Михайло Мудрик за лічені хвилини заслужив прихильність уболівальників.
Українець дебютував за свою нову команду в матчі проти Ліверпуля (0:0). Мудрик вийшов на заміну на початку другого тайму та кардинально змінив гру. Вплинути на результат не вдалося, але вразити фанатів – запросто.
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Уболівальники на гостьовій трибуні навіть співали для українця. І це була не якась банальна кричалка, а цілком повноцінна пісенька, в якій дісталося Арсеналу. Нагадаємо, Челсі вихопив Мудрика буквально з-під носа у "канонірів",
Текст пісні фанатів Челсі (переклад дослівний):
"Він прилетів із України
На приватному літаку Бьолі.
Мудрик спитав мене,
Чи Арсенал колись вигравав Лігу чемпіонів.
Я відповів йому, що ні.
Ти знаєш, куди потрібно йти.
Тоді він сказав мені:
"Я хочу підняти номер 3". (Кубок чемпіонів – прим.)
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