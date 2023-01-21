Українець дебютував за свою нову команду в матчі проти Ліверпуля (0:0). Мудрик вийшов на заміну на початку другого тайму та кардинально змінив гру. Вплинути на результат не вдалося, але вразити фанатів – запросто.

Успішний дебют Мудрика в АПЛ у відеоогляді поєдинку Ліверпуль – Челсі

Уболівальники на гостьовій трибуні навіть співали для українця. І це була не якась банальна кричалка, а цілком повноцінна пісенька, в якій дісталося Арсеналу. Нагадаємо, Челсі вихопив Мудрика буквально з-під носа у "канонірів",

Текст пісні фанатів Челсі (переклад дослівний):

"Він прилетів із України

На приватному літаку Бьолі.

Мудрик спитав мене,

Чи Арсенал колись вигравав Лігу чемпіонів.

Я відповів йому, що ні.

Ти знаєш, куди потрібно йти.

Тоді він сказав мені:

"Я хочу підняти номер 3". (Кубок чемпіонів – прим.)

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти