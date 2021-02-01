Аталанта нещодавно офіційно оголосила про підписання 24-річного півзахисника Шахтаря. Після від'їзду Віктора в Італію донеччани зібрали всі м'ячі Коваленка в одному ролику та опублікували його в своєму Youtube.

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Зокрема, клуб згадав взяття воріт Шальке, Браги, Динамо та інших команд. Загалом хавбек провів у футболці українського гранда 199 поєдинків, в яких забив 32 м'ячі та віддав 12 асистів.

Нагадаємо, хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році. Відтоді разом із донеччанами встиг чотири рази стати чемпіоном України, здобути чотири національні Кубки та два Суперкубки.

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