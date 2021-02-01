Виктор Коваленко забил достаточно мячей за Шахтер. Дончане решили собрать все результативные удары хавбека в одно видео.

Аталанта недавно официально объявила о подписании 24-летнего полузащитника Шахтера. После отъезда Виктора в Италию дончане собрали все мячи Коваленко в одном ролике и опубликовали его в своем Youtube.

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В частности, клуб вспомнил взятия ворот Шальке, Браги, Динамо и других команд. В общем хавбек провел в футболке украинского гранда 199 поединков, в которых забил 32 мяча и отдал 12 ассистов.

Напомним, хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году. С тех пор вместе с дончанами успел четыре раза стать чемпионом Украины, завоевать четыре национальных Кубка и два Суперкубка.

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