Шахтар претендує на таланта Корінтіанса – клуби з топ-чемпіонатів нав'яжуть конкуренцію "гірникам"

Донецький Шахтар не зраджує своїй традиційній трансферній політиці, в якій ключову роль відіграють гравці з Бразилії.

На радари "гірників" потрапив 20-річний вінгер Корінтіанса Жандерсон, інформує Calciomercato.

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Скаути Шахтаря відвідали кілька матчів бразильської команди, щоб оцінити рівень потенційного новачка. Щоправда, донецькому клубу доведеться витримати чималу конкуренцію з боку клубів європейських топ-чемпіонатів. За Жандерсоном активно стежать Аталанта, Рома, Монако та Уотфорд.

До слова, у поточному сезоні 20-річний вінгер провів 19 матчів за Корінтіанс і відзначився двома голами. Його ціна за Transfermarkt – 800 тисяч євро, контракт з "коринфянами" чинний до 2023 року.

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