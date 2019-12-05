Шахтар побореться з великими європейськими клубами за сенсаційного румуна, – ЗМІ

Донецький Шахтар потрапив до списку претендентів на атакувального півзахисника Стяуа Денніса Мана.

"Гірники" мають намір позмагатися за 21-річного футболіста, на якого також претендує цілий ряд європейських клубів, інформує Mundo Deportivo.

Шахтарю скоро доведеться продавати лідерів, але заміна вже є, – Воробей

Фаворитом у боротьбі за талановитого футболіста вважається іспанська Севілья, яка вже контактувала з керівництвом Стяуа щодо переходу Мана. Крім українського та іспанського клубів, у послугах футболіста також зацікавлені Манчестер Юнайтед, Рома, Зеніт та Фенербахче.

До слова, в поточному сезоні Ман зіграв за Стяуа 14 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи. Також він провів 2 матчі та забив 1 гол за національну збірну Румунії у відбірковому турнірі до Євро-2020.

Як Тотті і сенсаційний чемпіон Європи долю України визначали: Футбол 24 побував на жеребкуванні Євро-2020