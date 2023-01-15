Челсі готується вже за декілька годин оголосити про підписання Михайла Мудрика. "Сині" планують зробити це на Стемфорд Брідж, де підопічні Грема Поттера сьогодні в рамках 20-го туру прийматимуть Крістал Пелас.

Обіцянка Челсі і шантаж Шахтаря – журналіст пояснив, чому Мудрик "зрадив" Арсеналу

Нагадаємо, напередодні Челсі неочікувано знову вступив у переговори щодо Мудрика і перебив пропозицію Арсенала (70 млн євро + 20 млн бонусів), збільшившии суму додаткових виплат до 40 мільйонів. За інформацією Фабріціо Романо, частина бонусів у загальному пакеті залежатиме від перемоги лондонців в АПЛ або Лізі чемпіонів впродовж 7-річного контракту футболіста.

До слова, Мудрик вже пройшов медогляд в Челсі, а на вівторок заплановано перше тренування українця з Челсі.

Вишеньки на торті: як американський бізнес викинув російську мафію з Челсі та АПЛ